Экономисты прогнозируют увеличение доли «теневого» бизнеса в России

По последним представленным данным Международного валютного фонда доля «теневой» экономики в России составляет около 33 процентов от общего ВВП. При этом в большинстве развитых стран этот показатель колеблется в пределах от 7 до 15 процентов.

Одна из причин, по которой предприниматели уходят в «тень» - это действующая налоговая политика России, пишет НСН.

По мнению экспертов, если выручка уменьшается, предприниматель оказывается перед выбором: либо ограничить себя в развитии, не покупать ничего нового, либо не платить налоги, либо не платить рабочим или уменьшать зарплату. Отсюда люди перестают выплачивать налоги, переходят на «серую» зарплату. Так и образуется «теневая» экономика. Людям не хватает денег, и они уходят от институциональных законных схем. Среди стран с высоким уровнем «теневой» экономики лидирует Таиланд – 50 процентов, Италия и Южная Корея – 24 процента.