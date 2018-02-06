Россиян может ждать повторение тяжелейшего экономического кризиса 2008 года

Катастрофическое падение индексов на ведущих фондовых биржах может привести к повторению тяжелейшего финансового кризиса в России-2008. Это означает, что страну ждет безработица, ускорение инфляции и резкий рост цен.

Во вторник, 6 февраля индексы на ведущих мировых фондовых рынках ушли в глубокий минус – японский Nikkei 225 опустился на 4,73%, гонконгский Hang Seng упал на 5,1%, британский и немецкий индексы открылись падением более чем на 3%, в США индексы рухнули на 3,8-4,6%. Индекс Dow Jones по итогам дня обвалился на рекордные 1175 пунктов.

«Опасность же в том, что такое резкое падение может быть не коррекцией, а началом полномасштабного кризиса, как в 2008 году. Это и вызывает опасения», — заявил журналистам «URA.RU» доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. России это грозит падением рубля и фондового рынка, значительным ростом инфляции и безработицы, считает эксперт.

Как пояснил журналистам независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «Основные страхи связаны с тем, что мы вновь вернемся в 70-е годы, когда экономического роста практически не было, а инфляция между тем росла». Произошедший обвал «выглядит закономерно», потому что рынок достиг своей точки кипения.