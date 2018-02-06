Эксперты недавно составили рейтинг мировых "государств-налоговых убежищ". Специалисты, как уточняется, оценили страны мира по финансовой непрозрачности, а также по объемам скрытых капиталов.

На первую строчку в данном списке, подготовленном британской неправительственной организацией Tax Justice Network, попала Швейцария.

Согласно информации портала "Экономика сегодня", который ссылается на издание "Новые известия", на второй строчке рейтинга оказались Соединенные Штаты Америки. В тройке лидеров также указаны Каймановы острова. Следом идут Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, а также Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты.