В понедельник, 5 февраля, стало известно, что стоимость биткоина вновь рухнула. Существенные изменения текущего курса криптовалюты были зафиксированы сегодня около 21.30 по московскому времени.

Согласно последней информации, цена криптовалюты достигла 6888,45 долларов. После этого ближе к 21.43 по Москве данный показатель вновь вырос и составил 7083,71 доллара. Как подчеркивает портал "Фонтанка", за 24 часа биткоин потерял 13 процентов.

Напомним, что в первый день 1 февраля цена криптовалюты упала ниже 9000 долларов, а 2 февраля биткоин находился на уровне 8000 долларов.