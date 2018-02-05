В ФАС рассказали, что будет с ценами на бензин
5 февраля 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Федеральной антимонопольной службе РФ рассказали сегодня, что будет в дальнейшем с ценами на бензин. Согласно последней информации, эксперты на постоянной основе мониторят ситуацию на данном рынке.
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин после завершения совещания с нефтяными компаниями подчеркнул, что в настоящий момент в ведомстве сейчас не видят никаких оснований для увеличения стоимости топлива в стране, передает в понедельник, 5 февраля, ТАСС.
Подчеркивается, что ситуация является стабильной, поскольку к настоящему моменту на рынке нефтепродуктов образовалась весьма прозрачная и открытая инфраструктура.