В ФАС рассказали, что будет с ценами на бензин

В Федеральной антимонопольной службе РФ рассказали сегодня, что будет в дальнейшем с ценами на бензин. Согласно последней информации, эксперты на постоянной основе мониторят ситуацию на данном рынке.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин после завершения совещания с нефтяными компаниями подчеркнул, что в настоящий момент в ведомстве сейчас не видят никаких оснований для увеличения стоимости топлива в стране, передает в понедельник, 5 февраля, ТАСС.

Подчеркивается, что ситуация является стабильной, поскольку к настоящему моменту на рынке нефтепродуктов образовалась весьма прозрачная и открытая инфраструктура.