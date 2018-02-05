Эксперты пророчат захват китайцами российского авторынка

По итогам минувшего года только одна китайская корпорация выпустила в три раза больше авто, чем во всей России – более 3 миллионов 400 тысяч машин. При этом за рубеж были отправлены лишь 40 тысяч автомобилей, поэтому китайская компания намерена активно наращивать экспорт.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин предположил, что на российском рынке может появиться больше автомобилей из Китая, если корпорация предложит качественный товар по приемлемым ценам.

«Пока китайские машины несильно представлены на российском рынке. Но китайцы умеют работать, умеют завоевывать рынки, бороться за покупателя, не гнушаются никаких методов. Думаю, что у китайцев есть перспективы, если они смогут предложить более-менее качественный товар по сносным ценам. Особенно учитывая, что сейчас японцы, корейцы и европейцы предлагают не самые дешевые автомобили, да и по качеству нареканий к ним все больше и больше», - сказал эксперт в эфире НСН.

При этом, среди автолюбителей в России пока есть стереотип о том, что машины китайского производства обычно не отличаются качеством и надежностью, отметил Похмелкин.