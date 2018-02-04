СМИ: богатые российские пенсионеры могут перестать получать пенсию

В СМИ появилась информация о том, что правительство намерено лишить богатых российских пенсионеров денежной поддержки в 2018 году. Подобные меры якобы будут приняты в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

Отмечается, что власти Российской Федерации планируют выгадать средства благодаря отмене некоторых льгот для граждан пенсионного возраста.

Как уточняет издание "Актуальные новости", в будущем работающие россияне, официально вышедшие на пенсию, при высоких зарплатах могут перестать рассчитывать на денежную поддержку со стороны государства. Речь идет о тех пенсионерах, которые в год зарабатывают больше 1 миллиона рублей, а также людях, чей оклад в 2,5 раза превышает средний показатель по региону.