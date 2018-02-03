Трассу «Формулы-1» в Сочи могут подарить некоммерческой организации

«Сочи Автодром» — трассу «Формулы-1», которая с 2014 года используется для проведения Гран-при России, — предлагают на безвозмездной основе передать в собственность специализированной организации «Росгонки».

Соответствующий документ уже опубликовали на официальном портале Министерства финансов РФ. Из проекта следует, что есть и второй вариант, согласно которому автодром может быть передан в госсобственность.

Компания-промоутер «Росгонки» зарегистрирована 1 декабря 2017 г. Ее учредители - Центр «Омега» (действующий обладатель прав на проведение Гран-при России, владелец «Сочи автодрома»), Российская автомобильная федерация и ВТБ.

ВТБ не исключает финансирования АНО «Росгонки» «в случае пропорционального участия в организации основных спонсоров гонок», сообщили РБК в пресс-службе банка.