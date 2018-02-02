Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал все свои акции корпорации. н заработал на продаже акций 5,5 миллиона рублей. У Зубкова теперь не осталось акций компании.

До 25 января ему принадлежало 0,0007611037% (180 тысяч) акций «Газпрома», следует из данных «Газпрома», опубликованных на портале раскрытия корпоративной информации.

Пакет акций был приобретен Зубковым 8 и 9 июня 2017 года. Тогда он заплатил за них примерно в 21,5 миллиона рублей. Акции он продал на 27 миллионов рублей.

Бывший премьер-министр, председатель совета директоров «Газпрома» и ранее приобретал и продавал акции корпорации. В июле 2013 года он был крупнейшим частным акционером «Газпрома», потратив на покупку 0,000987% акций 29,7 миллиона рублей.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что в продаже газпромовских акций Зубковым нет никаких негативных сигналов для рынка, - сообщает «Коммерсантъ».