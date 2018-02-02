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МВФ выступил против повышения зарплат украинцам

2 февраля 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

МВФ выступил против повышения зарплат украинцам

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил, что украинцам не стоит поднимать зарплату в настоящий момент, так как это плохо отразится на экономике страны.

Такую позицию озвучил сегодня постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман. Он утверждает, что зарплаты украинцев могут быть повышены тогда и только тогда, когда в стране вырастет производительность и продуктивность труда.

«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики», — добавил Люнгман.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины планирует в будущем году повысить минимальную зарплату на 16 процентов. Украинские экономисты заложили в проект государственного бюджета на 2018 год рост минимальной зарплаты на 16% — до 3,723 тысяч гривен ($142).

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Пенсионерку и ее сына ждет суд за убийство почтальона

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Олимпийский гамбит

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Гамбит-шахматный термин. Это ситуация, при которой игрок жертвует чем-то малым для создания, впоследствии, выигрышной ситуации. МОК затеял с нами игру по отстранению нашей команды от участия в Олимпийских играх. Игру нечестную и даже грязную.

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Латвийский тренер советует Макларену и Освальду "застрелиться"

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Великобритании не хватит денег на планируемое оснащение армии, считают эксперты

Великобритании не хватит денег на планируемое оснащение армии, считают эксперты

Командование Вооруженными силами Великобритании нереалистично подходит к оснащению армии современными вооружениями. К такому выводу пришли эксперты Национального финансово-ревизионного управления.

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Нетрезвый пассажир рухнул на рельсы в московском метро

Нетрезвый пассажир рухнул на рельсы в московском метро

На станции метро "Таганская" Кольцевой линии метрополитена упал на рельсы 19-летний парень. На момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

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"Укроборонпром" жалуется на перехват контрактов Россией

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Ученые займутся странным поведением звезды Табби, расположенной в созвездии Лебедя на расстоянии в 1500 световых лет от Земли. Колебания светимости Табби могут говорить о наличии около нее искусственных сооружений.

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В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье сегодня вечером пригородный поезд насмерть сбил двух мужчин. Согласно последней информации, происшествие случилось неподалеку от платформы "Перловская" Ярославского направления МЖД.

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Сын Армена Джигарханяна нелестно отозвался о внешнем виде Цымбалюк-Романовской

Сын Армена Джигарханяна нелестно отозвался о внешнем виде Цымбалюк-Романовской

Сын российского актера и режиссера Армена Джигарханяна позволил себе озвучить замечание по поводу внешнего вида Виталины Цымбалюк-Романовской. Это произошло в рамках телевизионной программы.

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В четверг в Пентагоне сделали резонансное заявление. По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, военные самолеты страны продолжат летать у берегов РФ.

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Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи на днях сделали поразительное заявление о посещении Земли инопланетянами. Согласно некоторой информации, около 12 тысяч лет назад на нашей планете высадилось целое племя пришельцев.

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