МВФ выступил против повышения зарплат украинцам

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил, что украинцам не стоит поднимать зарплату в настоящий момент, так как это плохо отразится на экономике страны.

Такую позицию озвучил сегодня постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман. Он утверждает, что зарплаты украинцев могут быть повышены тогда и только тогда, когда в стране вырастет производительность и продуктивность труда.

«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики», — добавил Люнгман.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины планирует в будущем году повысить минимальную зарплату на 16 процентов. Украинские экономисты заложили в проект государственного бюджета на 2018 год рост минимальной зарплаты на 16% — до 3,723 тысяч гривен ($142).