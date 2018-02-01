Путин недоволен ростом промышленности РФ в 2017 году

Президент России Владимир Путин заявил, что рост промышленности страны по итогам 2017 года не является удовлетворительным. Об этом глава государства сообщил в четверг в рамках заседания госсовета.

Политик подчеркнул, что промышленный рост в РФ за минувший год достиг 1 процента, что не является позитивным показателем, передает РИА "Новости".

Путин, однако, заметил, что ряд сфер продемонстрировал весьма положительную динамику. По мнению президента России, среди секторов, предоставивших хорошие результаты, можно назвать автопром, транспортное машиностроение, пищевую, текстильную и химическую промышленности, а также фармацевтику.





