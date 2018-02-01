Экономисты считают, что бюджетной катастрофы в России не будет

С 1 февраля 2018 года официально перестал существовать Резервный фонд России. Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Стоит отметить, что Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

Такие поправки в Бюджетный кодекс были приняты в июле прошлого года. Фактически Резервный фонд прекратил существование еще в декабре, когда Минфин потратил последний триллион рублей его средств.

Экономист Василий Колташов рассказал, стоит ли ждать бюджетной катастрофы с закрытием Резервного фонда. Никакого драматичного переворота в нашей жизни с исчезновением Резервного фонда не произойдет, заявил в эксперт в эфире НСН.

По его словам, сокращение фондов с двух до одного по сути ничего не меняет. «Разделение на два фонда было малопонятным решением. Зачем это делается, не понимали не только граждане, но и специалисты. Вероятно, для того, чтобы показать, что у нас есть какой-то фонд, который не сокращается, в котором всегда полно денег. Если один фонд исчезнет (как это произошло сейчас), то останется другой. Сейчас мы оказались в сложной предсказуемости цен на нефть, сложно предсказать, когда произойдет какая-то коррекция на рынке. В этой ситуации будет пополняться фонд, который остался.

Предполагать, что это как-то драматично меняет нашу жизнь, что мы оказываемся на пороге бюджетной катастрофы, экономического хаоса, неуправляемости финансовых процессов, — было бы неправильно», — считает экономист. «Произошло не очень страшное событие: один фонд исчерпали, потому что фактически использовали его во время второй волны кризиса, которая у нас бушевала в 2014, 2015 и отчасти в начале 2016 года. Остался второй фонд, его пополнение становится возможным, учитывая политику Минфина недопущения нового резкого укрепления рубля. Хотя понятно, что при текущих ценах на нефть рубль выглядит очень сильным. В этой ситуации можно наращивать выкуп валютной выручки, и не только у нефтяников и газовиков, а вообще на рынке, и пополнять этот фонд», — добавил Колташов.

ФНБ будет пополняться за счет поступления дополнительных нефтегазовых доходов, отметил эксперт. На счету ФНБ по данным на 1 января 2018 года находилось 3,8 миллиарда рублей, что составляет 3,9 процента ВВП страны.