В российских ломбардах с февраля начнут выдаваться микрокредиты "до зарплаты", в том числе под залог драгоценностей или автомобилей. При этом эксперты опасаются роста закредитованности граждан.

Новая модель "финансового супермаркета" успешно развивается в банковском секторе, однако ломбарды опробуют ее только сейчас. При этом предполагается, что процентная ставка будет ниже, чем в других микрофинансовых организациях, сообщает газета "Известия".

Эксперты опасаются роста закредитованности граждан и полагают, что из-за этого такая модель бизнеса просуществует не более двух-трех лет.

Как сообщалось ранее, средний размер займа "до зарплаты" в III квартале вырос до 10,5 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Наиболее активно средний размер микрокредита рос в сегменте заемщиков моложе 25 лет.