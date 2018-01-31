Политика антироссийских санкций - серьезный удар по европейской экономики

Немецкие экономисты подсчитали ущерб России и Евросоюза от введения антироссийский санкций и сообщили, что дальнейшая эскалация конфликта создаст «непредсказуемые риски» для европейской экономики.

Общий ущерб России и Евросоюза от санкционной политики превысил 100 миллиардов долларов: 60 процентов убытков приходится на российскую экономику, 40% — на экономику европейских стран. Такие цифры приводят эксперты Кильского университета им. Альбрехта.

«Европейская экономика платит высокую цену за конфликт, за который должны отвечать политики и который можно решить лишь дипломатическим путем», — отметил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле. Также он призвал лидеров ЕС и США рассмотреть возможность снятия санкций, если Россия сможет посодействовать урегулированию конфликта в Донбассе, пишет РБК.