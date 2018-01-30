Названо главное оружие России в экономической войне против США

Россия в ответ на недружественные действия со стороны Вашингтона должна отказаться от расчетов в долларах и покупки американских гособлигаций. Этот способ экономической войны сочли наиболее эффективным 68% участников онлайн-опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».

Пятая часть респондентов – 21% - заявила, что РФ следует прекратить научно-техническое сотрудничество с США. Еще 11% считают, что Москве не нужно реагировать на антироссийские шаги Штатов, так как противостояние с этой страной ей не под силу. На момент написания новости в опросе приняли участие 2 532 человека.

Ранее во вторник стало известно, что Минфин США представил «кремлевский доклад», в котором фигурируют представители российской власти и бизнеса.