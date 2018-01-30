Руководитель ВЦИОМ рассказал, у кого вырастет зарплата в России

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал о волнующей многих граждан России теме – кто сможет рассчитывать на рост своей заработной платы в недалеком будущем.

По его словам, носители редких профессий находятся в привилегированном положении, поэтому они могут открыто заявлять своему руководству о намерении перейти в другую компанию или даже переехать в другую страну и тем самым добиваться повышения оплаты труда. Россиянам, желающим поправить материальное положение, Федоров в интервью «Российской газете» посоветовал повышать квалификацию. Таким специалистам платят много вне зависимости от кризиса или роста экономики.

Ранее Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов на 2018—2020 годы заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян.