В России введут налоговый вычет для арендаторов квартир

Специалисты Министерства строительства и ЖКХ России представили новый закон, который будет предусматривать налоговый вычет для арендаторов квартир, сообщил Никита Стасишин, заместитель главы ведомства.

Получить его смогут только обладатели договоров найма помещений сроком более 11 месяцев. Размер налогового вычета составит 13% от затраченных средств. Министерство полагает, что эта мера будет способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир.

Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались вычетом при покупке жилья, говорится в публикации. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде соцвычета по найму жилья и наоборот, сообщает "Российская газета".

Для получения вычета арендаторам нужно будет подавать декларацию в налоговую инспекцию. Возврат налога с аренды будет перечисляться на счет в банке. Также налог можно будет вернуть на работе. Для этого нужно получить в налоговой документ, позволяющий не вычитать НДФЛ из зарплаты.