Один из основателей корпорации Apple вовремя продал все биткоины

Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк продал все купленные прошлым летом биткоины.

Возняк не уточнил, сколько биткоинов покупал. Он приобрел криптовалюту, когда ее стоимость составляла около 700 долларов, поэкспериментировать.

Напомним, был момент, когда биткоин резко начал расти. Цена криптовалюты достигла отметки в 20 тысяч долларов. Возняк продал все биткоины, чтобы не быть в рядах тех, кто постоянно следит за ними и озабочен ценой криптовалюты. Бизнесмен предпочитает жить спокойно.

"Для меня отсутствие поводов для беспокойства — важная составляющая счастливой жизни. Поэтому я все продал и избавился от них", — цитирует Возняка Business Insider.