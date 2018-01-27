Хакеры похитили на бирже 400 миллионов долларов в криптовалюте

Крупнейшая японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила о пропаже почти 400 миллионов в электронной валюте. Хакерам удалось похитить со счетов около 500 миллионов единиц в криптовалюте NEM, пишет агентство Bloomberg.

После инцидента все торги были приостановлены по всем электронным валютам кроме биткойна.

Компания заверяет, что на торговой площадке для сохранения активов клиентов использовалась самая совершенная система защиты от взлома. Однако до сих пор не понятно, как хакерам удалось похитить настолько огромную сумму.