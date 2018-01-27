Польша намерена договориться с Россией о поставках газа на лучших условиях

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе сравнил цены российского газа, по которым "голубое топливо" получает Варшава и Германия. По словам польского президента, Польша хочет такие цены на российский газ, как ФРГ.

Анджей Дуда подчеркнул, что против российского газа Польша ничего не имеет, и вынуждена его покупать, так как нет альтернативы. Но Варшава работает над диверсификацией источников энергии, чтобы иметь возможность договариваться с Россией о поставках газа на лучших условиях к примеру, как у Германии.

В то же время Дуда заявил, что Польша выступает против строительства российского газопровода «Северный поток-2».