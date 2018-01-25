Росстат: в 2017 году реальные доходы граждан РФ снизились

В четверг, 25 января, стало известно, что в 2017 году реальные доходы граждан Российской Федерации снизились. По сравнению с 2016 годом данный показатель снизился на 1,7 процента.

Как отметили специалисты Росстата, в декабре минувшего года доходы россиян по сравнению с тем же периодом 2016 года упали на 1,8 процента. Как уточняет сегодня ТАСС, средняя зарплата по России за прошлый год увеличилась на 7,2 процента, достигнув 39 085 тысячи рублей.

В общей сложности, темпы роста реальных доходов жителей страны в декабре по сравнению с показателями ноября 2017 года составили 46,3 процента.