Глава ВТБ назвал биткоин фейковой валютой без будущего

Биткоин - "фейковая валюта", у которой нет большого будущего. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе. Руководитель кредитной организации подчеркнул, что майнингом криптовалют не занимается. Мавроди обрушит биткоин?

Свою позицию Костин озвучил на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом он подчеркнул, что специалисты пока не могут "списывать биткоин со счетов".

"Это растущий рынок денег, которые напечатаны кем-то кроме правительства", - заявил Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Известный британский финансовый аналитик Джереми Грэнтэм предсказал, что криптопузырь лопнет в течение ближайших двух лет. Крах биткоина совпадет по времени с обвалом фондового рынка Соединенных Штатов.