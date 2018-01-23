КМЭЗ произвел в 2017 году на пять процентов больше медных катодов

Рекордное производство было осуществлено благодаря переходу на свое сырье – с 2016 года «Кыштымский медеэлектролитный завод» (который входит в Группу РМК) полностью перешел на сырье от другого предприятия группы РМК – «Карабашмеди».

В итоге в прошлом году КМЭЗ выпустил на 5 процентов больше катодов, или более 128 тысяч тонн. К слову, выросло производство и Карабашмеди на семь процентов.

Гендиректор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев уточнил, что с 2016 года завод перестал зависеть от сторонних поставок медного лома и тем самым обеспечил свой рекорд Показатели будут улучшены благодаря текущей и последующей модернизации производства. Скоро на КМЭЗ установят дополнительные гидролизные ванны, и тогда выпуск катодов увеличится еще на 15 процентов – до 140 тысяч тонн, а медной катанки – на 40 процентов, или до 140 тысяч тонн. Сумма средств – порядка 680 миллионов рублей.