Почему в Атлантике развернулся танкер с российским газом для США

Танкер Gaselys с российским сжиженным газом, следовавший в США, развернулся в Атлантическом океане из-за погодных условий. Судно доставит газ из России в пункт назначения, несмотря на разворот корабля.

"Конечный пункт назначения груза не изменился", — подчеркнули представители Engie SA - компании -судовладельца. Сотрудники компании- перевозчика, уточнили, что на изменение курса и, соответственно, на дату прибытия судна в порт назначения повлияли плохие погодные условия в Атлантике.

Соединенные Штаты закупили сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" у России из-за повышения цен на голубое топливо на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Танкер, принадлежащее французской компании Engie, вышел из британского порта Айл-оф-Грейн. Прибытие танкера в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, ожидалось в субботу.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов передало, что танкер Gaselys развернулся в Атлантике и направился в испанский порт Альхесирас.