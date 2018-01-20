Как собственники российских квартир смогут сэкономить на налогах

Россиянам решили облегчить жизнь. Процедуру оспаривания кадастровой стоимости жилья, от которой зависит налог, решили упростить. Новый законопроект рассмотрят в Государственной думе.

В июле 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что по делам об оспаривании кадастровой оценки все расходы должна нести проигравшая сторона. А сегодня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет это решение. Можно ожидать, что, в случае его принятия, число обращений в суды резко вырастет.

Налоговая реформа, проводимая в стране, изменила порядок расчета налога на недвижимость, который платят россияне. Теперь он напрямую зависит от кадастровой стоимости помещения. А при ее определении, помимо метража квартиры, учитываются месторасположение и престижность дома.

Сейчас удостовериться в том, что налог был рассчитан, исходя из верной кадастровой стоимости можно, направив запрос в территориальный орган Росреестра с просьбой предоставить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости.