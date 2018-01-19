Внешний долг России увеличился

Внешний долг России вырос. Согласно объяснению Центробанка, рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний.

Внешний дол России по состоянию на 1 января 2018 года, по оценке Банка России, составил $529,1 млрд. Это на 2,9 процента выше показателя на начало 2017 года, сообщается на сайте регулятора. В пресс-релизе ЦБ РФ гооврится: "Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня".