Глава МЭР Орешкин прокомментировал текущие цены на нефть

Министр экономического развития России Максим Орешкин прогнозирует цену на нефть не выше 60 долларов за баррель. По оценке главы Минэкономразвития, текущие цены на нефть — около 70 долларов за баррель — неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка.

С середины декабря прошлого года цена на нефть марки Brent поднималась на 12% в район 70 долларов за баррель. Это был максимум за три года. Но вскоре цена понизилась.

Как отметил министр, текущее увеличение цен на нефть ведет к росту инвестиций и добычи разными странами, и не только США, а также и в некоторых странах Латинской Америки.

Глава Минэкономразвития заметил, что «рынок балансируется». По его прогнозу, рыночные ожидания говорят о снижении цен на нефть. «Форвардные цены на несколько лет вперед — это цены не выше 60 долларов за баррель», — считает Орешкин.