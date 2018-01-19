Промсвязьбанк снова станет опорным для операций по гособоронзаказам

Правительство выбрало Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам. О том, что базе Промсвязьбанка будет создана специальная кредитная организация, которая будет работать со средствами гособоронзаказа и крупными госконтрактами, информировал "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в кабмине. ЦБ выявил в Промсвязьбанке факты уничтожения кредитных досье заёмщиков

Сегодня глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что главной банка назначат Петра Фрадкова.

Промсвязьбанк, напомним, 15 декабря прошлого года был направлен на санацию в фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) Центробанка.

Петр Фрадков на момент предложения возглавить Промсвязьбанк возглавлял Российский экспортный центр. Он согласился возглавить Промсвязьбанк, - сообщает РБК. По словам Фрадкова, он уже участвует в работе правительства и Центробанка по подготовке нормативной базы для передачи в банк средств гособоронзаказа и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК.