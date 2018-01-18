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Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США

18 января 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США
фото: pixabay.com

Россия одолжила Соединенным Штатам 106 миллиардов долларов. Инвестиции в казначейские ценные бумаги США на 700 миллионов долларов увеличены в ноябре прошлого года.

Причем российский портфель американских облигаций растет второй месяц подряд. В сентябре он составлял 103,9 миллиарда долларов, а в октябре увеличился до 105 миллиардов долларов.

По данным Минфина США, в годовом выражении российские инвестиции в ценные бумаги США выросли в ноябре прошлого года на 22% с показателя в 86,6 миллиарда долларов.

Россия занимает 15-е место в списке держателей американского долга, сообщает Лента.ру. Лидер - Китай, объем вложений которого составляет 1,177 триллиона долларов. На втором месте — Япония, которая сократила портфель на 9,9 миллиарда долларов — до 1,084 триллиона. На третьем — Ирландия с 328,7 миллиардами долларов.

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