Греф сравнил людей, стоящих у руля государства или крупной фирмы с параноиками

Президент Сбербанка России Герман Греф рассказал, что не завидует главам государств и топ-менеджерам, которым приходится работать в нынешней экономической ситуации. Все они находятся в состоянии «паранойи конца», заявил он на Гайдаровском форуме.

Сегодня люди, стоящие у руля будь то государства или крупной компании испытывают огромное давление ответственности. «Потому что не дай бог, если ты приблизишь этот конец, ты войдешь в историю компании — в моем случае это 176-летняя история — как человек, который приблизил конец компании, которая прожила столько лет», — цитирует президента Сбербанка телеканал 360.

Состояние «паранойи конца» - это когда компании постоянно ищут пути развития, чтобы не отстать от других, боятся не успеть за изменениями мировых тенденций. Но успеть за всем и во всем быть лучше невозможно. Побеждают те, кто умеет расставлять приоритеты.