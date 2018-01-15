Импорт товаров из дальнего зарубежья в Россию вырос за 2017 год до $202,3 млрд

По итогам минувшего года РФ на 24,3 процента увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья. Данную информацию в понедельник, 15 января, предоставили в Федеральной таможенной службе.

Подчеркивается, что теперь импорт продукции увеличен до 202,3 млрд долларов. Согласно последним сообщениям, в декабре 2017 года в Россию было ввезено текстильных изделий и обуви на 27 процентов больше, чем в ноябре, продовольственных товаров а также различного сельскохозяйственного сырья – на 16,6 процента, а машиностроительной и химической продукции на 12,3 и 4,5 процента соответственно.

Как уточняет ТАСС, на 2,5 процента сократился объем импорта каучука и полимеров, а также на 1,9 процента – мыла и разнообразных синтетических моющих средств.