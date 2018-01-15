В Челябинске стремительно падают цены на жилье

Многокомнатные квартиры Челябинска дешевеют на 30-40 процентов, а время экспозиции на сайтах по продаже недвижимости неизбежно растет. К такому выводу пришли специалисты одного из сайтов по продаже жилья.

Как отметили эксперты сайта n1, цены на недвижимость в столице Южного Урала демонстрируют свое падение. Больше всего "уронили" в цене квартиры старой постройки: это так называемые хрущевки и брежневки. Особенно сильно ценник падает в отдаленных районах – там продавцы могут снизить первоначально заявленную стоимость на сумму до полумиллиона.

В патовой ситуации находятся владельцы многокомнатных квартир – они падают в цене и вовсе стремительно. В центре города, на улице Труда, 5-комнатная квартира уронила свою стоимость больше, чем на миллион – с 4.45 до 3.3 миллионов рублей. Самое время покупать.

Есть снижение цен, но не столь сильное, на относительно свежие объекты и новостройки. Так, средняя стоимость студии в только что построенном жилье равна 1.1 миллиону рублей. Отметим, что у ближайших соседей, в Екатеринбурге, отдельные позиции жилья демонстрируют аналогичное падение на треть цены.