За 2017 год государственный долг Южного Урала сократился в два раза

За минувший год Южный Урал практически вполовину расплатился с долгами государству. Как отметили в пресс-службе министерства финансов области, к 1 января этого года регион должен федеральной казне 15,6 миллиардов рублей. Это на 12,9 миллиардов рублей (или на 45 процентов) меньше показателя на начало 2017 года.

- 31 декабря 2017 года закончился срок действия региональной госгарантии, которая по решению губернатора региона Бориса Дубровского и правительства области в июне 2016 года была предоставлена Челябинскому трубопрокатному заводу для обеспечения закупок металла у ММК, - рассказал глава регионального Минфина Андрей Пшеницын. – Сумма была равна 8 миллиардам рублей.

Также стоит отметить, что положительную роль сыграло погашение кредитов от банков – на начало прошлого года область была «должна» почти 5 миллиардов рублей.