Украинская валюта - гривна - упала ниже некуда. Сегодня за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны. Таким образом, гривна побила исторический антирекорд по отношению к рублю.

Антирекорд был побит после того, как курс евро вырос за сутки на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 гривны, - сообщает РИА Новости.

После обвала гривны в 2014 году курс к рублю опустился до показателя три к одному. В начале 2015 года украинская национальная валюта близко подходила к отметке два к одному, но до сих пор не оказывался ниже этого уровня.

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