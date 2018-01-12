Как бизнесмены пытаются не попасть в список приближенных к Путину

Некоторые бизнесмены из России готовы пойти на любые меры лишь бы не попасть в американский список «приближенных к Владимиру Путину». Министерство финансов США завершает работу по подготовке официального списка российских олигархов, близких к президенту Путину.

При этом некоторые бизнесмены, опасаясь попасть в этот документ, не ждут публикации доклада, а заранее пытаются защитить свое состояние. Кто-то вполне законно старается избавиться от активов в американской юрисдикции, рассказывают источники Bloomberg, а вот часть бизнесменов ищет совсем другие пути. Как рассказал бывший сотрудник Госдепартамента Дэн Фрид, российские олигархи обратились к бывшим сотрудникам Минфина и Госдепа, которые занимались санкциями, с просьбой помочь им «не оказаться» в итоговой редакции списка. Фрид рассказал Bloomberg, что такое предложение поступило и ему самому, однако он его отверг.

СМИ узнали еще о возможных санкциях против 50 человек из окружения Путина, пишет РБК.

Смотрите также

Советский многоразовый космический челнок сделали в США