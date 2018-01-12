Дворкович рассказал как необходимо регулировать интернет-торговлю

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, как, по его мнению, необходимо регулировать интернет-торговлю в России. Дворкович считает, что использовать два механизма - электронная торговля должна регулироваться и НДС, и пошлинами.

По словам вице-премьера, России необходимо снижать порог беспошлинной интернет-торговли и вводить НДС для иностранных интернет-магазинов. "Пока, на первом этапе, я думаю, будет небольшое снижение самого порога. А потом уже постепенно будем делать другие вещи", — цитирует Дворковича РИА Новости. "На подготовку требуется время", - подчеркнул вице-премьер.

ТАСС отмечает, что идея введения НДС для иностранных интернет-магазинов принадлежит Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По данным АКИТ, государство уже упустило порядка 300 млрд рублей. По расчетам ассоциации, в наступившем году сбор НДС с иностранных интернет-магазинов мог бы принести в бюджет 64 млрд рублей.

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