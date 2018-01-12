Дворкович назвал новый размер утилизационного сбора на автомобили

Индексация утилизационного сбора в России в этом году составит от 0 до 15% и чуть выше в зависимости от автомобиля. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в пятницу, 12 января, сообщил, что сегодня, сейчас уточняется и выверятся пасчет пары позиций и до конца дня будет готов документ об индексации утилизационного сбора в 2018 году.

"Сегодня буквально по паре позиций расчет довыверяется, и я думаю, что уже до конца дня будет документ, который пойдет на визирование",— цитирует РИА Новости Дворковича.

Напомним, Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые автомобили на 87–125%.

А как это повлияет на цены на машины? Цены на легковые автомобили за первые дни наступившего 2018 года уже выросли почти у всех брендов в среднем на 3–5%. Автодилеры уверены, что это только начало.

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