Россияне решили перестать экономить на конфетах

В 2017 году россияне потратили на новогодние сладости почти на 20% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Центр исследований кондитерского рынка, основываясь на собственных расчетах.

При этом специалисты отмечают, что рост цен на кондитерские изделия в течение прошлого года не превышал показателей инфляции. Это может означать как рост потребления сладостей, так и смещение предпочтений россиян в пользу более дорогого товара.

В ноябре рост цен на все виды кондитерских изделий составил в среднем 1,2% по сравнению с ноябрем 2016 года. В 2015-2016 годах сладости были одними из наиболее быстро дорожающих продуктов, напомнили в ЦИКР.

Наиболее популярным форматом покупаемых сладостей перед Новым годом остаются детские новогодние подарочные наборы, специальные праздничные наборы шоколада, конфет и других видов сладостей, например печенья, а также фигурный шоколад.