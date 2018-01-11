Жители России поддержали выход страны из ВТО

Россия должна покинуть Всемирную торговую организацию. Такое мнение высказало большинство участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

На момент написания новости в рамках опроса проголосовали более 4 600 человек. В том, что Россия должна выйти из ВТО, уверены 63% респондентов. Еще 28% считают, что ответ на вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания страны в организации зависит от судьбы иска Евросоюза. 9% полагают, что выход из ВТО, присоединения к которой Москва так долго добивалась, был бы нелогичным.

Ранее ЕС подал на Россию в суд из-за запрета на ввоз свинины. В Совете Федерации в ответ на это пригрозили выходом из ВТО.