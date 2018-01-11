Минфин рассчитывает внести закон о правилах оборота криптовалют

В новых экономических условиях Россия готова принимать новые законы. Минфин рассчитывает внести законопроект о регулировании новых финансовых технологий, в том числе, устанавливающий правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России.

Закон планируется начать обсуждение до конца февраля текущего года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "В феврале, да, планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Биткоины за почти 8 лет своего существования стали крайне популярным платёжным средством, но с широким распространением криптовалют вопрос о легальности их использования нужно закреплять на государственном уровне. Так же как и решать вопрос и финансовых нарушениях с использованием виртуальных денег.