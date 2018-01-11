Путин: позитивная динамика российской экономики сохранилась

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода рассказал о состоянии российской экономики. По словам главы государства, на данный момент позитивная динамика российской экономики сохранилась. Экономике РФ предрекли серьезные проблемы после исчерпания Резервного фонда

Путин отметил, что накануне встречался с главой Минфина Антоном Силуанов и может сказать: "У нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы, то есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется".

Эксперт, кандидат экономических наук Александр Щелканов рассказал, что такие отрасли, как агропромышленный комплекс, фармацевтика идут в рост, - сообщает издание "Экономика сегодня".

Профессор финансов Олег Шибанов предположил, что по итогам 2017 года будут хорошие показатели в обрабатывающей промышленности и в секторе услуг.

"Там приличные цифры, и в итоге среднее значение индекса PMI в 2017 году оказалось выше исторических значений. То есть в этом плане положительные тенденции и в спросе, и в обрабатывающей промышленности есть", - сказал эксперт.

Он рассказал о росте золотовалютных запасов и пояснил, что "тут сыграло свою роль бюджетное правило Минфина - отсекается существенная часть средств в резервные фонды". "Более низкий дефицит также важная составляющая, Минфин выполняет свои задачи по сокращению проблем бюджета", -

пояснил Шибанов.