Экономике РФ предрекли серьезные проблемы после исчерпания Резервного фонда

В российском Резервном фонде закончились деньги, в скором времени он официально прекратит свое существование, объявили в Минфине. Специалисты прогнозируют, что исчерпание резервов может негативно сказаться на ситуации в отечественной экономике.

Резервный фонд был создан в России в 2008 году, он пополнялся за счет выручки от продажи за рубеж углеводородного топлива. В конце 2014 года объем фонда составлял 88,94 млрд американских долларов. В 2015-м государство начало активно тратить эти средства на покрытие бюджетного дефицита.









Изначально предполагалось, что «кубышка» будет полностью исчерпана в первых месяцах 2017-го, однако повышение мировых цен на нефть продлило фонду жизнь. Последний триллион рублей, который там находился, правительство потратило в минувшем декабре. Официально Резервный фонд прекратит свое существование 1 февраля, сообщили в министерстве финансов.

В исчерпании фонда есть как положительные, так и отрицательные стороны, заявил бывший первый заместитель Центрального банка Олег Вьюгин. Эксперт считает, что Минфин теперь будет более ответственно подходить к формированию бюджета. Это является большим плюсом. Минус же заключается в том, что страна осталась без «подушки безопасности», которая может понадобиться при неблагоприятном развитии ситуации в экономике.









Согласно расчетам финансового аналитика Артема Деева, которые он привел в разговоре с «Газетой.Ru», серьезные проблемы могут начаться в том случае, если цена на нефть упадет до отметки в 40 долларов за баррель. Тогда лишенное резервов правительство будет вынуждено провести девальвацию рубля.









Экономист Дмитрий Травин отметил, что у России остался еще один фонд – национального благосостояния. Скорее всего, хранящиеся в нем деньги тоже скоро закончатся, предрек эксперт.

Травин полагает, что, столкнувшись с нехваткой средств, государство пойдет на сокращение расходов, повышение налогов и увеличение размера заимствований. При этом исчерпание фондов в любом случае будет означать ухудшение финансовой ситуации в стране в целом, процитировал экономиста «Росбалт».