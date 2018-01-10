Американский инвестор, один из богатейших людей мира, предрек крах криптовалютам

Вкладывать средства в различные виды криптовалюты нецелесообразно, считает американский инвестор, входящий в число богатейших людей планеты, Уоррен Баффет. Поскольку он уверен, что в конечном счете их ждет крах. Об этом миллиардер заявил в эфире телеканала CNBC.

"Что касается криптовалют в целом, я могу сказать почти с уверенностью, что их ждет плохой конец", - сказал Баффет. Миллиардер добавил, что его холдинг не вкладывает средства в криптовалюту и не планирует этого делать, в том числе он не верит и в биткойн. Предприниматель заявил, что вкладывать деньги нужно в «достойный бизнес».

По последним данным агентства Bloomberg, состояние Уоррена Баффета оценивается в 87,3 млрд. долларов, а сам он занимает третье место в списке самых богатых предпринимателей в мире.