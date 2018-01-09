Минфин предложил новый способ материального стимулирования чиновников

Министерство финансов России подготовило проекты президентского указа и постановления правительства, которые предусматривают сокращение предельной численности федеральных госслужащих. Освободившихся после сокращения средства планируют направить на выплату материального поощрения сотрудникам, сообщает портал "Москва 24".



Как сказано в проекте указа президента, при сокращении числа федеральных госслужащих и работников на основании предложений по оптимизации "размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сокращаются с пропорциональным увеличением бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их сохранением на очередной и последующие годы". Как пояснили в Минфине, эти меры должны повысить эффективность работы госорганов, оптимизировать их штат и способствовать дальнейшему развитию государственной гражданской службы России.



Проект постановления правительства, в свою очередь, устанавливает порядок, в соответствии с которым будет осуществляться сокращение госслужащих и перераспределение денежных средств. В частности, этот порядок предполагает, что предложения по оптимизации штата, направленные в правкомиссию по административной реформе федеральными органами, будут рассматриваться в течение месяца.

Ранее Минфин РФ впервые раскрыл зарплаты министров в составе своих открытых данных. Так, были опубликованы сведения о зарплате большинства министров в 2016 году. Отмечается, что в 2017 они не индексировались.



