Потребительская корзина граждан РФ будет изменена

Во вторник, 9 января, в Минтруде сообщили, что потребительская корзина россиян будет изменена. Согласно последней информации главы ведомства Максима Топилина, ее состав будет существенно улучшен.

Министр отметил, что в действующей корзине слишком много картофеля и мучных продуктов, а вот мясных и рыбных, а также овощей и фруктов меньше, чем следует. В интервью "Российской газете" Топилин подчеркнул, что ключевой задачей Минтруда сейчас является приближение набора товаров к максимально оптимальному.

Вероятно, впоследствии будет изменено и соотношение долей различных продуктов питания, которая в настоящий момент достигает 50 процентов, а также долей услуг и разнообразных непродовольственных товаров (по 25 процентов).