Глава Министерства экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что есть пространство для "маневра" в рамках санкций, введенных в отношении России. Политик надеется использовать эту возможность.

Ле Мэр подчеркнул, что Франция полностью придерживается решений, которые ранее были приняты на европейском уровне и не ставит их под вопрос. Однако, по его словам, можно совершить особый "маневр" в рамках санкционного механизма и с его помощью наладить экономическое сотрудничество с РФ, передает газета "Ведомости".

Руководитель французского Минфина напомнил, что российская сторона ранее снимала ряд ограничений на французскую продукцию и это имело хороший результат.