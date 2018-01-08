МЭР: Россия не планирует выходить из ВТО

В понедельник, 8 января, в Минэкономразвития сделали важное заявление. Согласно последней информации ведомства, Российская Федерация в настоящий момент не рассматривает вероятность выхода из ВТО.

В МЭР подчеркнули, что в запросе Евросоюза не предписана необходимость компенсации потерь, которые уже понес истец. Уточняется, что он имеет возможность получить право исключительно на приостановку договора о своих уступках и не исполнять обязательства по соглашению Всемирной торговой организации в отношении ответчика, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников сообщил, что если требования ЕС будут удовлетворены, выход России из ВТО возможен.