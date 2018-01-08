Стало известно, как в 2018 году изменятся цены на жилье

Специалисты рассказали, как в новом году изменятся цены на жилье в Российской Федерации. Новая информация была получена в ходе тщательного опроса целого ряда ведущих экспертов в сфере недвижимости.

Предполагается, что цены на жилье увеличатся в сегменте новостроек, что связано в большей степени с повышением строительной готовности проектов, заявленных ранее. Кроме того, среди жителей страны сохраняется высокий спрос на этот тип жилплощади, передает издание "Газета.ру". Не исключено, что существенно подорожают квартиры, имеющие высокое качество постройки и удобное расположение.

Что касается вторичного жилья, то этот сегмент ожидает легкое падение.

Эксперты подчеркивают, ссылаясь на данные Росстата, что в новостройках квартиры подскочили в цене до 56,5 тыс. рублей за квадратный метр. Что касается более старых домов, то здесь речь идет о 52,2 тыс. рублей за метр.