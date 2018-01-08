Возможный выход России из ВТО обсудили в Совфеде
8 января 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Калашников, заместитель главы экономического комитета Совета Федерации: "В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью".
Он отметил, что введение ограничительных мер Европейским Союзом против России портиворечит принципам международной организации. Кроме того, по его словам, Евросоюз первым стал нарушать правила ВТО, используя санкции против РФ.
По правилам ВТО на рассмотрение в арбитражном суде жалобы Евросоюза по делу об импорте свинины отведено 60 дней.