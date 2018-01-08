Возможный выход России из ВТО обсудили в Совфеде

Сергей Калашников, заместитель главы экономического комитета Совета Федерации: "В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью".



Он отметил, что введение ограничительных мер Европейским Союзом против России портиворечит принципам международной организации. Кроме того, по его словам, Евросоюз первым стал нарушать правила ВТО, используя санкции против РФ.

Ранее ЕС заявил о намерении взыскать с России 1,39 миллиарда евро за 700 тысяч тонн свинины, поставленных в Россию в 2013 году. РФ с этими претензиями не согласна. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал иск "беспределом".



По правилам ВТО на рассмотрение в арбитражном суде жалобы Евросоюза по делу об импорте свинины отведено 60 дней.