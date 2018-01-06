Сенатор рассказал об упущенных экономических возможностях в 2017 году

В Совете Федерации жалеют об упущенных экономических возможностях в ушедшем году. Ситуацию прокомментировал Сергей Калашников, первый зампред экономического комитета ведомства. Минтруд: двадцать миллионов россиян живут за чертой бедности

Сенатор высказал сожаление, что более менее благоприятную экономическую ситуацию не получилось использовать для проведения серьезных реформ. Нынешнюю систему экономического управления можно охарактеризовать как «постсоветскую», считает Калашников.

Реальные доходы населения упали, хотя уровень инфляции низкий, на фоне этого кредитование населения пошло вверх, отметил Калашников в интервью РИА Новости.

Выполнение программы импортозамещения оставляло желать лучшего. Неправильная работа в результате привела к тому, что российская продукция не смогла составить полноценную конкуренцию на мировом рынке.

При этом Калашников подчеркнул, что эти 12 месяцев были спокойными и обнадежил жителей России улучшением экономики, но надежда эта носит эфемерный характер. Виной тому, по мнению сенатора, неправильные подходы к решению стоящих задач.